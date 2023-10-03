Минтруд рассказал, в каких районах живут долгожители Татарстана

На сегодняшний день число пожилых жителей в Татарстане составляет 24% от общей численности населения. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете министров РТ.

В регионе, как и в целом по стране, увеличивается количество пожилых людей и их доля в общей численности населения.

«Сегодня в республике проживают почти 967 тыс. человек старше трудоспособного возраста. С каждым годом растет число тех, кто перешагнул столетний рубеж. В этом году это 208 человек, среди них преобладают женщины. Самый возрастной мужчина проживает в Пестречинском районе, в этом году он отметил 103-летие. Женщина, родившаяся в 1915 году, проживает в Заинске, ей 108 лет», — отметила Зарипова.

Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность среди граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.