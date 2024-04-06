«Самая насыщенная неделя в жизни»: Жаворонков прокомментировал свое назначение

Новый глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков, ранее занимавший пост заместителя министра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения города, прокомментировал свое назначение.

«Наступили выходные, а с ними и возможность взглянуть, вероятно, на самую насыщенную неделю в моей жизни. В первые дни апреля настал тот день, когда я ушел из медицины. Из отрасли, которая дала мне всё. Здесь я научился быть собой и работать ради других, нашел друзей и огромное количество единомышленников», — написал в своем телеграм-канале Жаворонков.

Он отметил, что последние четыре года в горздраве были очень тяжелыми для всех, однако в то же время и счастливыми.

«Многое получалось, что-то нет. Но, как мне кажется, мы с командой сумели не только сохранить, приумножить традиции казанской медицины, но и поработать над перспективой ее развития. Дорогие медицинские работники, друзья, спасибо за то, что были рядом все эти годы и делали свою работу должным образом во имя его Величества пациента. С вами было хорошо и интересно», — сказал Жаворонков.

Владимир Жаворонков окончил Казанский государственный медицинский университет, работал в сфере здравоохранения с 2005 по 2019 год. В 2019-м возглавил Управление здравоохранения по городу Казани. 3 апреля 2024 года «Татар-информ» сообщал, что бывший глава горздрава перешел на работу в Администрацию Кировского и Московского районов.

Фото: телеграм-канал Владимира Жаворонкова