Самая дорогая квартира в Казани сдается за 350 тыс. рублей в месяц

Самая высокая ставка за съем жилья в Казани составляет 350 тыс. рублей. За эти деньги предлагается четырёхкомнатная квартира премиум-класса общей площадью 182 кв. м. Само жилье расположено по адресу ул. Кaрлa Маркса, 12А, следует из опубликованного объявления.

Планировка включает в себя два санузла, окна на три стороны, спальню с гардеробной и серверную.

Согласно описанию, ремонт в квартире – дизайнерский: кухня Джулия Новарс со столешницей из натурального камня, деревянные окна, пол из керамогранита, инженерной доски и дубового модульного паркета.

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве сдается за 4,3 млн рублей в месяц. Речь шла о квартире общей площадью 439,5 кв. м в жилом комплексе делюкс-класса, писали «Известия».

«Стоимость аренды элитной жилой недвижимости формируется под влиянием нескольких ключевых факторов: расположение, качество ремонта, мебели и техники, функциональность планировки, инфраструктура комплекса и общая рыночная ситуация», — рассказала руководитель департамента аренды Whitewill Анна Борисенко, чьи слова приводила газета.