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Самая дешевая комната в Казани стоит 1,45 млн рублей
Самую дешевую комнату в Казани продают на 1,45 млн рублей. Данный объект расположен по адресу ул. Дементьева, 31, следует из опубликованного объявления.
Согласно фото и описанию, комната продается со старым ремонтом. Находится она на 2 этаже 5-этажного дома. Ее площадь – 9,5 кв. м.
По словам продавца, в шаговой доступности от объекта расположены остановки общественного транспорта (автобус и трамвай), магазины, школы и детсады. Также во дворе дома, где находится комната, увеличили зону парковки и уложили новый асфальт.
Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру в Казани можно купить за 1,6 млн рублей.
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