Самая дешевая комната в Казани стоит 1,45 млн рублей

Самую дешевую комнату в Казани продают на 1,45 млн рублей. Данный объект расположен по адресу ул. Дементьева, 31, следует из опубликованного объявления.

Согласно фото и описанию, комната продается со старым ремонтом. Находится она на 2 этаже 5-этажного дома. Ее площадь – 9,5 кв. м.

По словам продавца, в шаговой доступности от объекта расположены остановки общественного транспорта (автобус и трамвай), магазины, школы и детсады. Также во дворе дома, где находится комната, увеличили зону парковки и уложили новый асфальт.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру в Казани можно купить за 1,6 млн рублей.