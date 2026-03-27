«Самая большая наша ценность - это люди»: в Татарстане отметили десятилетие Росгвардии

Сегодня в Казанской ратуше сотрудников Росгвардии поздравили с десятилетием ведомства и 215-й годовщиной со дня образования войск правопорядка России.

«Десять лет – значимый рубеж, время подвести итоги и с уверенностью посмотреть в будущее. За прошедшие годы Росгвардия прошла большой курс становления и развития, став надежной основой безопасности нашего государства и его граждан. Ведомство решает широкий спектр задач: от участия в борьбе с терроризмом и экстремизмом до охраны важных государственных объектов, контроля за оборотом оружия и обеспечения правопорядка в любых, даже в самых сложных условиях», – сказал начальник Управления Росгвардии по Татарстану Рустем Гумеров.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что с момента своего формирования Росгвардия вносит весомый вклад в защиту спокойствия и законных интересов жителей республики.

«Самая большая ценность – это люди. Благодаря самоотверженности, профессионализму и сплоченности коллектива вносится ощутимый вклад в укрепление правопорядка на территории Татарстана, что неоднократно высоко оценивалось Раисом республики. В суровых испытаниях наши сотрудники и военнослужащие доказали свою преданность долгу. С первых дней специальной военной операции они с честью и достоинством выполняют поставленные задачи, вызывая глубокое уважение», – добавил он.

Поздравление поддержал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что созданная десять лет назад служба стала самостоятельной и значимой структурой в системе охраны правопорядка, защиты законных прав и интересов граждан.

«Личный состав ведомства находится на передовом рубеже борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за соблюдением российского законодательства в сфере оборота оружия, выполняет задачи по защите стратегических объектов», – сказал Алексей Песошин.

Он отметил, что Управление Росгвардии по Республике Татарстан традиционно признается одним из лучших в стране. А в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами росгвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности при проведении в республике крупных мероприятий.

«В их числе международные Игры будущего и различные форумы, а также иные значимые события. Сотрудники Национальной гвардии Республики Татарстан достойно выполняют поставленные задачи. В ходе специальной военной операции мы отдаем должное мужеству наших бойцов, а также отваге и стойкости гвардейцев, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах страны. Я хочу еще раз поздравить вас с праздником, сердечно пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким. Ну и пожелать успехов в вашем ежедневном труде. С праздником!» – добавил Алексей Песошин.