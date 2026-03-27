«Росгвардия – в первую очередь люди»: одна из самых юных силовых структур отмечает юбилей

Десять лет исполняется Росгвардии Российской Федерации. О том, чем занимаются сотрудники ведомства в Татарстане, о главных достижениях и результатах работы за прошлый год, а также о том, как попасть на службу в ведомство, «Татар-информу» рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ полковник полиции Андрей Высотин.





Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Андрей Высотин

Фото: пресс-служба Росгвардии

«В 2022-м бойцы Росгвардии в числе первых приступили к выполнению задач на СВО»

Сегодня отметит свой юбилей Федеральная служба войск национальной гвардии РФ – вот уже десять лет Росгвардия стоит на защите общественного порядка. На данный момент это одно из самых молодых ведомств в России.

«Федеральная служба войск национальной гвардии была создана в 2016 году указом Президента. В этот же год было сформировано территориальное Управление Росгвардии по Республике Татарстан», – напомнил заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Андрей Высотин.

Первой крупной проверкой на прочность для ведомства стал Кубок конфедераций 2017 года, который проходил в Казани. В следующем, 2018 году Росгвардия была задействована при проведении игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Личный состав войск национальный гвардии был задействован в антитеррористической операции на Северном Кавказе, в 2020 году Росгвардия следила за безопасностью жителей в период эпидемии Covid-19.

«В 2021 году Управление Росгвардии по Республике Татарстан было отмечено переходящим кубком лучшего территориального управления Приволжского округа Росгвардии. В 2022 году бойцы Росгвардии в числе первых приступили к выполнению задач в рамках СВО», – рассказал Андрей Высотин.

Несмотря на то что ведомство в сравнении с другими было организовано недавно, за это время оно уже успело заслужить себе доброе имя. С каждым годом Росгвардия развивается, улучшается ее техническое оснащение, новый опыт получают бойцы.

«Ведомство держит на контроле 38 тысяч владельцев оружия»

Престиж службы легко подтверждается результатами работы: за 2025 год сотрудники ведомства задержали в Татарстане 252 подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 26 человек за преступления экстремистской и террористической направленности.

«В течение 2025 года сотрудники подразделений специального назначения привлекались к выполнению свыше 2 тысяч служебно-боевых задач и специальных мероприятий как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами», – рассказал Андрей Высотин.

Из незаконного оборота в прошлом году удалось изъять 8 единиц огнестрельного оружия, а также 1400 единиц боеприпасов различного калибра. Специалисты инженерно-технических подразделений ОМОН проверили 300 объектов, обнаружили и обезвредили 106 взрывоопасных предметов.

«На контроле у ведомства находятся свыше 38 тысяч человек, у которых на руках более 72 тысяч единиц огнестрельного оружия. В прошлом году сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы в Татарстане за нарушения изъяли у владельцев 450 единиц оружия», – рассказал полковник полиции Андрей Высотин.

Помимо своих прямых обязанностей Росгвардия реализует проекты, нацеленные на защиту нашей Родины. Один из таких – «Передай ружье бойцам СВО». Организатором акции стал благотворительный фонд «Za мирное небо» при поддержке Росгвардии. Ружья на СВО нужны для борьбы с БПЛА, которые проще сбить дробью или картечью. Многие бойцы, ранее занимавшиеся охотой, сравнивают дроны с утками.

«В результате агитационной работы жители республики передали для нужд СВО в прошлом году свыше 1360 охотничьих ружей. Кроме того, 1429 единиц оружия и более тысячи патронов сданы на утилизацию», – поделился Андрей Высотин.

«Бойцы Росгвардии сегодня – это серьезно подготовленные боевые единицы»

Однако Росгвардия – это не машины или оружие, а в первую очередь люди. Сотрудники ведомства – профессионалы, которые каждый день стоят на защите Родины и покоя ее граждан. Сам Андрей Высотин в Росгвардии со дня ее основания.

«В ведомстве я начал работать после службы в полиции. Работать в системе в правоохранительных органов – семейная традиция. Моя мама служила в МВД, отец тоже, дядя также состоял в правоохранительном блоке. Поэтому после школы я получил юридическое образование и начал службу в милиции», – рассказал Андрей Высотин.

Среди сотрудников ведомства очень много ветеранов боевых действий. В СВО принимают участие все подразделения Росгвардии. Это в том числе говорит о патриотизме и чувстве долга личного состава. Бойцы Росгвардии сегодня – это профессионально подготовленные боевые единицы.

«Сотрудники Росгвардии регулярно проходят подготовку, сдают нормативы. У нас нет ограничений по росту или другим физическим показателям. Мы принимаем в свои ряды всех, кто способен сдать нормативы», – рассказал Андрей Высотин.

«Всегда есть куда расти»

Сегодня служба в Росгвардии – это не только престижно, но и выгодно. Среди плюсов – выход на пенсию спустя 20 лет работы. По желанию можно продолжить работу и после выслуги лет, что будет поощряться, увеличивая пенсию.

«Помимо прочего, сотрудник получает ежеквартальные стимулирующие выплаты от Раиса РТ. Эта сумма постоянно индексируется. На данный момент можно подписать контракт с Росгвардией – у нас есть кандидаты, и мы их рассматриваем», – поделился Андрей Высотин.

К слову, многие из тех, кто хочет работать в Росгвардии, считают, что устроиться туда невозможно. На самом деле попасть туда значительно легче, чем кажется. Кандидат должен пройти срочную службу в армии, после чего его проверят на врачебной комиссии и на предмет судимостей. Если судимостей и ограничений по здоровью нет, его примут на службу в Росгвардию.

Подписавший контракт не будет все годы работы находиться на одной и той же должности. Сотрудник может получить высшее образование, пройти обучение и стать руководителем какого-либо подразделения ведомства.

«Всегда есть куда расти, главное – добросовестная работа и стремление», – рассказал полковник полиции Андрей Высотин.

Сегодня есть возможность пройти в Росгвардии срочную службу, а после нее по желанию можно остаться служить по контракту в этой же части или вступить в младший начальствующий состав, став инспектором.