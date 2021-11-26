Самая богатая женщина Татарстана покинула руководство ТАИФа

Бизнес-леди из списка Forbes, занимавшая должность заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам, Гузелия Сафина вышла из состава руководства, следует из информации на сайте компании.

Место топ-менеджера занял 37-летний Сергей Гринько из СИБУРа. До прихода в СИБУР он работал в PricewaterhouseCoopers, затем последовательно занимал руководящие должности в финансовых блоках «СибурТюменьГаза» и Тобольской промышленной площадки компании.

С 2017 года возглавлял "СИБУР-Центр обслуживания бизнеса" ("СИБУР-ЦОБ", Нижний Новгород), с 2019 года – Центр экспертизы процессов, занимался трансформацией операционной модели компании. С 2020 года, до перехода в АО «ТАИФ» (в ноябре, как указано на сайте), возглавлял функцию «Обеспечение производства».

Гузелии Сафиной 66 лет, она занимала должность заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам на протяжении 26 лет.

Сафина занимает 19-ю строчку в списке богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние по итогам прошлого года оценивается в 325 млн долларов. До объединения ТАИФа с СИБУРом Сафиной принадлежало 4,5% татарстанской компании.

Это первое изменения в составе руководства ТАИФа после объединения с СИБУРом.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16.

В октябре был избран новый состав совета директоров ТАИФа. Большинство мест в совете, состоящем из 12 человек, заняли менеджеры СИБУРа. В том числе в совет директоров вошел Сергей Гринько.