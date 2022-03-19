Саматов рассказал, как Минпромторг Татарстана помогает промышленности

В условиях санкций Правительство России предпринимает колоссальные меры поддержки промышленности. В свою очередь, Минпромторг РТ находится в постоянном контакте с компаниями на территории республики, узнает об их потребностях и участвует в создании новых государственных мер. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» рассказал замглавы ведомства Тимур Саматов.

По его словам, для помощи бизнесу были продлены сроки сдачи отчетов по госсубсидиям. Кроме того, планируется выдача льготных кредитов, субсидий для поддержки сотрудников, упрощение получения гарантий банков.

«За один день, к сожалению, постановление не придумаешь. Есть такая программа — фонд развития промышленности, которая позволяет бизнесу для локализации производства или его увеличения получить льготное кредитование по низкой ключевой ставке. На федеральном уровне этот фонд будет докапитализироваться, они разрабатывают новые точечные меры для каждого бизнеса», — объяснил Саматов.

Он добавил, что в Татарстане также работает фонд на базе инвестиционно-венчурного фонда, который позволяет предприятиям получить сумму до 100 млн рублей под 1-3% годовых.

Ранее в интервью специалист заявил, что, несмотря на санкции во всех отраслях промышленности, Татарстан не допустит отправки своих специалистов в свободное плавание.