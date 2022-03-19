Минпромторг РТ: Татарстан не отправит специалистов в свободное плавание из-за санкций

Несмотря на то что санкции затронули все отрасли промышленности Татарстана, власти республики и руководство предприятий не отпустят специалистов в свободное плавание, не оставят без поддержки. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» сообщил замглавы Минпромторга РТ Тимур Саматов.

Он отметил, что среди отраслей нельзя назвать более или менее пострадавшую — ограничения затронули каждую из них. В Татарстане всегда уделялось большое внимание развитию международного рынка: выстраивались глобальные кооперационные цепочки, республика участвовала в мировых выставках, представляя потенциал своих предприятий.

«На днях [Президент России] Владимир Путин проводил совещание, где присутствовали все главы министерств, губернаторы, главы регионов, в том числе и Рустам Нургалиевич [Минниханов]. Он заявил, что на сегодняшний день на КАМАЗе в ближайшее время 15 тысяч человек могут уйти в „простой“, а темпы производства снизятся на 40%», — поделился заместитель министра.

Саматов напомнил, что Правительство России представляет предприятиям различные меры поддержки, в том числе ожидается субсидия за счет федеральных средств. «Мы наших ведущих специалистов в свободное плавание отпускать не собираемся, им будут выплачиваться компенсации, зарплаты и так далее», — подчеркнул он.

О том, какие предложения Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил на совещании у главы государства, читайте в материале «Татар-информа».