Самарский суд сократил срок экс-главы ФСС Татарстана до шести с половиной лет

Шестой кассационный суд Самары смягчил приговор экс-главе татарстанского отделения Фонда социального страхования Павлу Лоханову. Наказание было снижено еще на два года – за решеткой ему осталось провести 6,5 года, уточнил «Татар-информу» адвокат осужденного Павел Мазуренко.

«Учитывая, что изначально прокуратура запрашивала для Лоханова 12 лет лишения свободы, решение кассационного суда нас не могло не обрадовать. Это уже успех», – отметил адвокат Лоханова.

Напомним, что Московский районный суд Казани приговорил бывшего руководителя ФСС по РТ к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки в размере 2,4 млн рублей.

По версии следствия, в 2020 году между Фондом социального страхования Татарстана и компанией «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов. Сумма договора составила более 56 млн рублей. Позже сотрудники ФСС выяснили, что фирма нарушила договор. Фонд требовал выплатить неустойку в 14 миллионов. Лоханов, в свою очередь, пообещал помочь фирме сократить сумму, но за определенную плату. Его задержали во время передачи денег.