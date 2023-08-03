«Сам выпросил повестку»: в Зеленодольске прошла встреча с бойцами спецоперации

В Зеленодольске состоялась встреча с мобилизованными бойцами — участниками спецоперации, которые находятся в краткосрочном отпуске. Это ребята из Зеленодольска и Больших Яков.

Всего на сегодняшний день в Зеленодольском районе в отпуске находятся 16 бойцов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На встречу с бойцами пришел мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и военком Ильшат Паймурзин. «Внимательно выслушал каждого, есть вопросы, в том числе по социальной поддержке, где будет организована комплексная работа», — сообщил градоначальник. Встречи будут продолжаться, добавил он.

На встрече присутствовал Айрат, который находится на малой родине в связи с ранением. Он признался, что в сентябре 2022 года сам сходил в военкомат и сам «выпросил» повестку, иначе «жена бы не отпустила». «Я патриот и хочу помогать Родине», — сказал участник встречи.

Военнослужащие поблагодарили земляков за сбор и доставку гуманитарного груза, вся помощь до них доходила, заверили они. А военком Ильшат Паймурзин зачитал благодарственные письма и отзывы, которые приходят от командиров с передовой.

«Наши ребята очень хорошо служат, показывают высокие результаты, и район часто получает положительные отзывы о наших мобилизованных», — отметил Паймурзин.

От военнослужащих поступили просьбы в социальной поддержке, в том числе в получении удостоверения ветерана боевых действий. Глава района поручил отработать все вопросы. Также у каждого военнослужащего был свой личный вопрос, который задавался наедине, без камер.

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