Салливан ожидает успехов РФ в ближайшие месяцы и контрнаступления Украины в будущем году

Несмотря на военную помощь, которую Украина получает от Соединенных Штатов, в ближайшие месяцы российские войска продолжат наступать, но эта поддержка позволит Киеву перейти в контрнаступление в будущем, 2025 году. Об этом заявил советник по национальной безопасности Президента США Джейк Салливан, выступая на мероприятии, организованном газетой The Financial Times в Вашингтоне.

По мнению американского чиновника, российские войска пока будут добиваться успехов на поле боя, потому что, несмотря на новый пакет помощи, нельзя «мгновенно щелкнуть выключателем». Вместе с тем Салливан уверен, что он поможет Украине «держать оборону» и обеспечит Киеву «способность выдержать» российские атаки в этом году.

В дальнейшем, по оценке советника Белого дома по национальной безопасности, Украина сможет приступить к контрнаступательным действиям в 2025 году. Высказывания Салливана дают наиболее четкое представление о понимании ситуации американской администрацией, если действующий Президент Джо Байден победит на выборах, замечает FT.

При этом, уточняет газета, возможность контрнаступления Украины в будущем году зависит от получения новых пакетов помощи, выделение которых не гарантировано в случае победы кандидата от республиканцев — экс-президента Дональда Трампа. Последний рассчитывает быстро положить конец вооруженному противостоянию, но отказывается пока раскрывать свой план перед СМИ.

Ранее, 24 апреля, Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на 60,84 млрд долларов. Этому предшествовали длившиеся более полугода согласования в Конгрессе Соединенных Штатов.