Блинкен признал, что почти вся военная помощь Украине осядет в США

Новый миллиардный пакет военной помощи практически полностью останется инвестициями в Соединенных Штатах. Такое заявление во время мероприятия в институте Маккейна сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, эти средства пойдут на обеспечение американцев рабочими местами и развитие индустриальной базы страны. «Но так мы можем и помогать Украине», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

Напомним, что в рамках нового пакета помощи Киеву предусмотрено выделение 61 млрд долларов. Более 23 млрд из них направят на пополнение запасов вооружений вместо тех, что были переданы Украине со складов Пентагона, почти 14 млрд — на закупки на открытом рынке, а еще 11,3 млрд — на текущие военные потребности Соединенных Штатов в регионе.