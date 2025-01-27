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Общество 27 января 2025 10:56

Салимгараев выразил соболезнования Гелюсе Закировой в связи с гибелью брата в зоне СВО

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев выразил соболезнования главному редактору журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсе Закировой в связи с гибелью родного брата Ильнура Закирова в зоне СВО.

«Ильнур Рауфович Закиров служил Родине с честью и доблестью. Память о его мужестве и отваге мы навсегда сохраним в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Вечная слава защитникам Отечества!» – отметил Салимгараев.

Ильнур Закиров был мобилизован в октябре 2022 года и служил пулеметчиком. Весной 2024 года был ранен, но после реабилитации вновь отправился в зону специальной военной операции. Награжден медалью «Участник специальной военной операции».

#герои СВО #Наши герои #СВО #Айдар Салимгараев
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