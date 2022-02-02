Салимгараев: Услугами чат-ботов в Telegram воспользовались более 350 тыс. человек

В 2021 году агентством «Татмедиа» при содействии Аппарата Президента Татарстана совместно с министерствами и ведомствами на площадке Telegram реализован проект «фабрика чат-ботов». На сегодня услугами данных ботов уже воспользовались более 350 тыс. человек, сообщил глава ведомства Айдар Салимгараев на расширенном заседании коллегии.

Чат-бот был запущен в целях достоверного доведения до населения об услугах и сервисах, предоставляемых государством, в том числе электронных; повышения их качества; оперативного реагирования на возникающие запросы и установления обратной связи с населением.

Данная работа будет продолжена, планируется развивать чат-боты других министерств и ведомств. Реализация проекта позволяет установить доверительный адресный канал коммуникации, держать интересы и запросы общества под контролем, повысить качество цифровой коммуникаций власти и общества.

«Объявленный 2022 год в Татарстане Годом цифровизации — подтверждение того, что настигающая всеобщая цифровая трансформация требует переформатирования работы в соответствии с новыми вызовами и запросами аудитории», — отметил Салимгараев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татмедиа» запустило два телеграм-бота о спортивных секциях и объектах Татарстана.