Салимгараев пригласил участников Международного форума СМИ на KazanForum-2024

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев пригласил участников Международного форума СМИ в Саудовской Аравии на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».

Событие, организованное в Джидде Союзом информационных агентств OIC Организации исламского сотрудничества и Всемирной мусульманской лигой, посвящено теме «Медиа и их роль в возбуждении ненависти и насилия (искажение информации и предвзятость)».

Салимгараев на форуме поделился опытом создания дружественной среды в России на примере Татарстана. Он отметил, что республика является регионом с богатой историей, уникальным культурным наследием и высокоразвитой экономикой. Здесь проживают более 4 млн человек, принадлежащих к 175 национальностям, накоплен богатый опыт межкультурного и межконфессионального взаимодействия народов.

Большую роль в укреплении мира и стабильности в республике играет государственная политика в области СМИ. Так, например, поддержку получают издания на разных языках, их приоритетом являются темы гражданского единства российской нации, межнационального и межконфессионального согласия, изучения государственного и других языков, традиций и истории страны и народов, населяющих ее. Проводятся различные мероприятия, образовательные программы и конкурсы, посвященные межэтническим отношениям.

«В настоящее время СМИ являются движущей силой гармонизации межэтнических отношений и повышения уровня толерантности в обществе. Именно поэтому сотрудничество СМИ в современных условиях ни в чем не уступает дипломатии государств», — уверен руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Салимгараев напомнил, что оценить экономический и культурный потенциал Татарстана уже смогли журналисты из Ближнего Востока, Центральной, Юго-Восточной Азии и других стран, посетившие республику.

«Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с исламскими странами в области культуры, науки, образования, спорта, молодежной политики, публичной дипломатии и религии», — заметил он и рассказал, что по поручению Президента России Владимира Путина Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Самым значимым из таких мероприятий можно считать ежегодный Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». В прошедшем в 2023 году событии приняли участие более 15 тыс. человек из разных стран, на площадке подписано 130 соглашений и меморандумов. На площадке работали порядка 450 представителей СМИ, из которых 78 прибыли в Татарстан из-за рубежа.

«Мы твердо убеждены, что СМИ являются движущей силой развития и экономического партнерства между странами. Именно поэтому сотрудничество СМИ в современных условиях является частью дипломатии, которая осуществляется на основе общих духовных и нравственных ценностей», — подчеркнул Айдар Салимгараев.

Он отметил, что Татарстан готов обмениваться пресс-турами и проводить совместные образовательные мероприятия с иностранными коллегами, в том числе разъяснять представителям стран ОИС взгляды мусульман России на наш образ жизни и традиции.

«Пользуясь предоставленным мне шансом, позвольте пригласить вас, уважаемые коллеги, на наш юбилейный XV [Международный форум] „Россия — исламский мир: KazanForum“, который состоится 14-19 мая 2024 года. И, конечно, мы рады видеть вас в любое время в Татарстане», — сказал он.

В масштабном форуме в Джидде участвовали международные религиозные лидеры различных конфессий и культур, министры информации, члены информационных агентств UNA, международные средства массовой информации Америки, Китая, Европы и России, Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, постоянные делегаты ОИС.

Напомним, что в мае этого года «Татмедиа» и Союз информационных агентств ОИС подписали меморандум о сотрудничестве.

Фото, видео: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»