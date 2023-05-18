«Татмедиа» и Союз информационных агентств ОИС подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор Союза информационных агентств ОИС (UNA) Мохаммед Абдраббо Альями подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках KazanForum на сессии «Россия – Исламский мир: медиасотрудничество для устойчивого развития и экономического процветания».

«Мы очень рассчитываем, что стандарт взаимодействия, который мы сегодня выработаем, будет развиваться и в дальнейшем. Эту сессию мы готовили совместно с федеральными коллегами, потому уверяю вас, что мысли, озвученные здесь, будут слышны по всей стране», – отметил Айдар Салимгараев.

Перед подписанием меморандума участники сессии обсудили особенности развития современных СМИ, а также возможные пути взаимодействия журналистов из России и стран исламского мира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы рассматриваем KazanForum, который впервые проходит на федеральном уровне, как важную площадку для дальнейшего укрепления взаимоотношений между Россией и исламским миром. На планете происходят фундаментальные перемены, продолжается трудный процесс формирования нового, более справедливого многополярного миропорядка», – заявил заместитель председателя группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

Он заявил, что так называемый «коллективный запад» объявил информационную войну странам, которые не признают его гегемонию, подчеркнув, что в таких условиях роль журналистов и СМИ кратно растет.

Фарит Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одним из спикеров сессии стал главный редактор зарубежного вещания агентства «Анадолу» (Турция) Эрман Юксель, который призвал обратить особое внимание мировых СМИ на борьбу с исламофобией и русофобией.

«Есть особые темы, которые предполагают регулярные конференции. Среди них исламофобия и русофобия. По этим вопросам должны приниматься конкретные практические решения от СМИ», – заявил он.

В последнее время информационное давление как на Россию, так и на Турцию растет. Поэтому и наши страны должны правильно и честно преподносить информацию. Много внимания обращают на негатив, нужно больше освещать успехи», – заключил Эрман Юксель.