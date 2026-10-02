Салимгараев поздравил ветерана ВОВ и журналиста Александра Малова со 100-летием

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Сегодня свой вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, журналист и писатель, житель Казани Александр Малов. С этой датой юбиляра поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев – он направил Малову поздравительную телеграмму.

В телеграмме говорится о сердечной благодарности за вклад в освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, за активную общественную позицию гражданина, журналиста и писателя, за личное мужество, неустанный труд и жизнелюбие. Александр Малов назван гордостью и примером отношения к жизни.

За плечами ветерана – десять изданных книг, каждая из которых является свидетельством эпохи и примером честного, неравнодушного слова. Среди его произведений – автобиографические книги «Юность моя опалённая», «В центре событий века», «По маршрутам опалённой молодости» и другие. Особой вехой стало издание в 2020 году десятой книги «На войне. О войне. Без войны», приуроченное к 75-летию Победы и 100-летию образования ТАССР.

К 100-летнему юбилею автора в рамках республиканской программы поддержки социально значимой литературы также был издан сборник рассказов и стихотворений «А напоследок вам скажу».

Александр Михайлович родился 2 октября 1926 года в деревне Старые Курбаши Кайбицкого района. В годы войны он служил механиком-водителем американского бронетранспортёра М-3А1 в составе 57-го отдельного тяжёлого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии под командованием генерала Рыбалко. Александр Михайлович участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, Германии и Чехословакии, а в мае 1945 года оставил свой автограф на стенах Рейхстага – как символ личного вклада в общую Победу.

После войны жизненный путь Александра Михайловича был неразрывно связан с журналистикой. Окончив в 1963 году факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, он работал в ведущих изданиях республики: газетах «Сталинское Знамя», «Комсомолец Татарии», «Советская Татария» (ныне «Республика Татарстан»), журнале «Коммунист Татарии», а также в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР.

В 2025 году Александр Малов стал обладателем Гран-при Республиканского журналистского конкурса «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо». Он много лет проработал пресс-секретарем в Комитете ветеранов войны.