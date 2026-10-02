Ветеран Великой Отечественной войны Александр Малов отмечает 100-летие

Сегодня празднует юбилейный день рождения житель Казани, ветеран Великой Отечественной войны Александр Малов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Александр Михайлович родился 2 октября 1926 года в деревне Старые Курбаши Кайбицкого района. Воевал механиком-водителем американского бронетранспортера М-3А1 в составе 57-го отдельного тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. Участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, Германии и Чехословакии. В мае 1945 года оставил свой автограф на Рейхстаге.

В 1963 году окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В послевоенное время работал в комсомольских органах и средствах массовой информации республики — газетах «Сталинское Знамя» (чистопольская областная газета), «Комсомолец Татарии», «Советская Татария» (ныне «Республика Татарстан»), журнале «Коммунист Татарии», а также в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР.

Александр Малов – автор автобиографических книг «Юность моя опаленная», «В центре событий века». В декабре 2018 года вышла еще одна его книга – «По маршрутам опаленной молодости». В 2020 году вышла книга «На войне. О войне. Без войны» – юбилейная, десятая, издание которой приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.