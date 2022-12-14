Салимгараев об эволюции медиарынка РФ: «Грань между блогерами и СМИ постепенно стирается»

Современный медиарынок страны постепенно эволюционирует, стирая грань между блогерством и традиционными интернет-СМИ. В то же время, государственные издания доказали свою востребованность в недавние периоды непростых социально-политических событий: пандемии, спецоперации и других. Такое мнение на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ выразил руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По его словам, события последних нескольких лет – пандемия, военная спецоперация, частичная мобилизация – показали значительный запрос граждан на проверенную информацию из официальных источников. «Люди обращались именно к государственным СМИ, поскольку искали выверенную, правдивую информацию. Это самый ключевой показатель доверия», – подчеркнул Салимгараев.

Он добавил, что в повседневной жизни современные потребители медиаконтента демонстрируют запрос на авторское мнение.

«Их интересует даже не само событие, а личное отношение автора к нему. Поэтому грань между блогерами и традиционными СМИ постепенно стирается. Ведь сегодня популярные блогеры – это не один человек, а целая редакция со штатным расписанием», – резюмировал руководитель агентства «Татмедиа».

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что на заседании выступил редактор «Российской газеты» Владислав Фронин – он рассказал Президенту РТ Рустаму Минниханову о борьбе с фейками в российских СМИ.