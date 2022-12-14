Минниханову рассказали о борьбе с фейками на медиаклубе при Полпредстве Татарстана в РФ

Внешние силы развязали против России настоящую информационную войну, которая активизировалась с момента начала специальной военной операции. Противостоять вызовам можно только через системную работу по налаживанию межкультурного диалога в обществе и оперативно донося правду о происходящих событиях. Об этом на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ заявил главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.

Вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представители отрасли и эксперты на площадке полпредства РТ провели обсуждение на актуальные темы отечественной медиасферы. Фронин отметил, что с момента старта спецоперации против России была развязана настоящая информационная война.

«Буквально на следующий день начались DDOS-атаки. Мы выдержали их первый натиск. Потом пошли беспрецедентные фейковые вбросы, которые быстро распространяются в эпоху интернета», – сказал Фронин.

По его мнению, одной из целей внешнего давления на Россию является попытка разобщения общества изнутри, поэтому важно выстраивать живой и прямой диалог между конфессиями, культурами и народами, проживающими вместе на одной территории.

В качестве успешного примера он привел просветительский проект о поэте Александре Пушкине, благодаря которому печатная продукция о его жизни и творчестве теперь активно распространяется в новых регионах России. Это позволяет противодействовать русофобским фейкам из-за рубежа, убежден Фронин.

«Развезли этот специальный номер журнала по всем школам и библиотекам и в Донецкой, и в Херсонской областях. Люди очень благодарили», – заключил спикер.