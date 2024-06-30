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Салимгараев о соглашении «Татмедиа» с Миннацинформом ЧР: Есть чему поучиться
Сегодня на Сабантуе на центральной площади в Грозном подписано соглашение о сотрудничестве между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Миннацинформом Чечни.
О значении этого документа рассказал руководитель республиканского агентства Айдар Салимгараев.
«Соглашение — это документ, который определяет наше желание сотрудничать, желание взаимодействовать, делиться опытом. Теперь уже дальше многое зависит от того, как мы готовы выполнять его <...> Я думаю, у нас есть чему друг у друга поучиться. Будем ездить друг к другу, общаться», — заявил он на просьбу прокомментировать подписание документа.
Салимгараев напомнил, что в столицах республик — Казани и Грозном — проходит множество крупных событий. Сотрудничество же поможет раскрыть друг другу, как живет страна, ее регионы. Также жители смогут лучше узнать об интересных инициативах, событиях, значимых и ярких проектах, реализующихся на местах.
Напомним, что делегация Татарстана, возглавляемая вице-премьером РТ — председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, прибыла в Чеченскую Республику накануне. Как сообщал «Татар-информ», гости посетили Мемориальный комплекс славы имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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