Салимгараев о соглашении «Татмедиа» с Миннацинформом ЧР: Есть чему поучиться

Фото: предоставлено Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Сегодня на Сабантуе на центральной площади в Грозном подписано соглашение о сотрудничестве между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Миннацинформом Чечни.

О значении этого документа рассказал руководитель республиканского агентства Айдар Салимгараев.

«Соглашение — это документ, который определяет наше желание сотрудничать, желание взаимодействовать, делиться опытом. Теперь уже дальше многое зависит от того, как мы готовы выполнять его <...> Я думаю, у нас есть чему друг у друга поучиться. Будем ездить друг к другу, общаться», — заявил он на просьбу прокомментировать подписание документа.

Салимгараев напомнил, что в столицах республик — Казани и Грозном — проходит множество крупных событий. Сотрудничество же поможет раскрыть друг другу, как живет страна, ее регионы. Также жители смогут лучше узнать об интересных инициативах, событиях, значимых и ярких проектах, реализующихся на местах.

Напомним, что делегация Татарстана, возглавляемая вице-премьером РТ — председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, прибыла в Чеченскую Республику накануне. Как сообщал «Татар-информ», гости посетили Мемориальный комплекс славы имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.