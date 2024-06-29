Татарстанская делегация возложила цветы к памятнику первого Президента Чечни

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Татарстанская делегация сегодня возложила цветы к памятнику первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в городе Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Делегация Республики Татарстан находится в Чечне с рабочим визитом. В ее состав входят заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, депутат Государственного Совета РТ и генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова посвящен Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чечни, погибшему в мае 2004 года. Он находится в центре Грозного, на улице Маяковского. Строительство комплекса началось в октябре 2009-го, а торжественно открыли его в мае 2010-го.