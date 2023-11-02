Салимгараев назвал «Многоликую Россию» очередным шансом взглянуть на тему национальностей

XIV Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» – это еще один шанс взглянуть на востребованность темы развития межнациональных отношений. Такое мнение на награждении победителей выразил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Я думаю, что сегодня это будет не только площадка для награждения, для состоявшихся работ. Это еще один шанс взглянуть на ситуацию и ещё раз понять, насколько востребована тема, по которой мы сегодня собираемся», – отметил Салимгараев.

Он также поблагодарил отцов-основателей форума – Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, и всех, кто поддерживает «Многоликую Россию» на сегодняшний день.

Напомним, сегодня в Казани наградили победителей и призеров XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Церемония награждения прошла в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Главный приз в размере 500 тыс. рублей получила национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» из города Владикавказа.