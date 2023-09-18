Минниханов и глава корпорации Туризм.РФ обсудили проект курорта «Казань марина»

Раис Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов обсудили реализацию уникального круглогодичного курорта «Казань марина» на берегу Волги. Руководитель республики находится в Москве с рабочей поездкой, передает его пресс-служба.

Минниханов отметил, что «Казань марина» имеет большое значение для республики в части развития туризма и индустрии гостеприимства, и выразил уверенность в том, что проект будет способствовать увеличению турпотока в регион.

Суханов поблагодарил Раиса РТ за личную вовлеченность и внимание к проекту. Комплексное развитие туристической территории обеспечивается благодаря предоставлению всех мер поддержки, доступному финансированию и созданию необходимой инфраструктуры, подчеркнул глава корпорации.

Будущий курорт признан приоритетным инвестиционным проектом — это позволит предоставлять дополнительные льготы инвесторам при его реализации. Также он окажет значительный эффект на экономику республики благодаря созданию порядка 1,9 тыс. новых рабочих мест.

«Казань марина» станет новым туристическим магнитом в Татарстане и первым центром с мариной полного цикла на 300 яхт, построенным как минимум за последние 30 лет на Волге. На площади 72,8 га планируется возвести 9 инвестиционных лотов с гостиничными объектами различных категорий на 1 250 номеров. Курорт станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь».

Ранее мастер-план «Казань марины» одобрили на заседании Совета директоров корпорации Туризм.РФ, которое прошло под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.