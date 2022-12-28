Сальдо рассказал, что новый город на Херсонщине будет рассчитан на 30 тыс. человек

Новый город, который предполагается возвести на Арабатской стрелке в Херсонской области, будет рассчитан на 30 тыс. человек. Об этом заявил врио губернатора региона, присоединенного к РФ после плебисцита, Владимир Сальдо на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Город планируется на 30 тыс. жителей со всей современнейшей инфраструктурой. Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы», — поделился чиновник своим взглядом на имеющиеся перспективы.

Сальдо также пояснил, что название нового города будет определено с помощью конкурса. «Этот город будет построен в жемчужине Херсонской области, а значит, и РФ — на песчаной косе, которая соединяет материковую часть с полуостровом Крым — это одна из уникальных возможностей», — уверен он.

По информации врио губернатора, проект возведения нового города привлекает инвесторов, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию. «Инвесторы уже знают, что будет строиться, и уже заходят», — добавил Сальдо.

Еще в начале декабря чиновник поведал о масштабных планах, которые планируется реализовать на территории Херсонщины. Позднее он рассказал о «разработке проекта комплексной застройки» по поручению Президента РФ Владимира Путина и назначении контролирующим процесс строительства нового города первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко.