Сальдо заявил, что возведение нового города на Херсонщине будет контролировать Кириенко

Процесс строительства нового города, который предполагается возвести в Херсонской области, будет контролировать первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом написал врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Еще в начале декабря чиновник рассказал о масштабных планах по организации строительства на территории области, присоединенной после плебисцита. По его словам, побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа собираются превратить в туристический и природно-заповедный кластер, а на Херсонщине будет построен новый город.

Сейчас Сальдо сообщил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина «уже собраны исходные данные и начата разработка проекта комплексной застройки». Местом, где будет создан новый город, по переданному чиновником мнению российского лидера, «должна стать жемчужина Херсонщины с уникальными природно-рекреационными возможностями — Арабатская стрелка».

Там, поделился планами врио губернатора, будут возведены «новые жилые кварталы с прекрасными видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой для жизни современной инфраструктурой». Кроме того, предусмотрено создание условий для возникновения «новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления», добавил он.

При этом Сальдо уверен, что предложение главы государства построить новый город в Херсонской области и льготное ипотечное кредитование под 2% вызвали повышенный интерес у жителей региона и потенциальных застройщиков.