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Сальдо: После разрушения Каховской ГЭС в нижней части Днепра разразилась экокатастрофа
После разрушения Каховской ГЭС нижнее течение Днепра оказалось в состоянии экологической катастрофы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», – пояснил Сальдо.
Он отметил, что все находящееся сейчас в реке выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии и Болгарии, из-за чего там возможны серьезные экологические проблемы, связанные с заражением воды.
Ранее сообщалось, что число жертв разрушения гидроэлектростанции выросло до 41 человека
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