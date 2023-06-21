Сальдо: После разрушения Каховской ГЭС в нижней части Днепра разразилась экокатастрофа

После разрушения Каховской ГЭС нижнее течение Днепра оказалось в состоянии экологической катастрофы. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», – пояснил Сальдо.

Он отметил, что все находящееся сейчас в реке выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии и Болгарии, из-за чего там возможны серьезные экологические проблемы, связанные с заражением воды.

Ранее сообщалось, что число жертв разрушения гидроэлектростанции выросло до 41 человека