Число жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека

В результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области, по последним данным, погиб 41 человек. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Правительства региона Андрей Алексеенко.

«Ситуация на утро 21 июня <...> К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 3,5 тыс. человек были привиты от опасных инфекций, почти 2,2 тыс. пострадавших получили единоразовые выплаты в 10 тыс. рублей.

Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла и остается только в низинах, Новая Каховка «постепенно выходит из режима ЧС по наводнению», однако в населенных пунктах Голопристанского округа воды еще много.