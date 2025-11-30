«СалаваTikи» записали ко Дню матери песню «Әнием»

Изображение предоставлено группой «СалаваТік»

Детская группа «СалаваТік» сегодня опубликовала в интернете новую песню «Әнием» («Мама») с музыкой Айнура Сабирзянова на слова Нафисы Вафиной. Клип создан специально для Дня матери. Авторы постарались наполнить это поздравление всем мамам светом и семейным уютом.

За пять лет «СалаваTik» неоднократно обращался к теме материнской любви, создав песни «Әниемә», «Әни-әнием», «Әни кирәк», «Кояш гомере». Новая композиция стала пятой в этом тематическом списке. Руководитель проекта Зиля Файзуллина заметила, что каждая такая работа откликается в сердцах и взрослых, и детей, поэтому выбор исполнителей был особенно важным делом.

На этот раз приглашение приняли популярные артисты Гузалем и Салават Минниханов – супруги, чья семья давно стала примером для многих. В клипе вместе с ними снялись их дети: Мадина и маленький Ибрагим, для которого это стало первой съемкой. По словам Зили Файзуллиной, участие семьи придало ролику особое тепло, превратив его в настоящую историю о любви и благодарности.

Гузалем призналась, что «Әнием» – песня, которую они с Салаватом всегда исполняли с особым чувством. Дети Гузалем и Салавата давно любят проект «СалаваTik». «Мадина смотрит его с детства, а Ибрагим готов смотреть без перерыва. Поэтому мы с радостью приняли приглашение. Это был важный и светлый опыт для нашей семьи», – пояснила певица.

Создатели проекта «СалаваTik» надеются, что новая песня прозвучит в каждом татарском доме и станет маленьким подарком всем матерям, которые делают мир теплее своим присутствием.

Клип выложен на видеохостинге Rutube и в социальной сети «ВКонтакте». Недавно песню ко Дню матери записала и подростковая группа «АЛМА».