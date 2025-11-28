Группа «АЛМА» записала песню и опубликовала клип к предстоящему Дню матери

Подростковая группа «АЛМА» записала песню «Әни күге» («Мамино небо») и опубликовала клип в преддверии Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году придется на 30-е число. Музыку и слова песни «Мамино небо» написала Гульназ Гарипова-Дениз, автор аранжировки – Риф Ахметов.

Новый клип включает два разных образа матери. Первый создала популярная ведущая, блогер Венера Аитова. Она мама двух сыновей – 6-летнего Гумера и 4-летнего Гаяза. Это мать, которая воспитывает озорных детей и при этом успевают заниматься карьерой. Она принимает шалости мальчиков и не забывает о собственной жизни.

Второй образ воплотила известная певица, педагог Казанской детской филармонии Гульназ Гафурова, мама 16-летнего Мухаммеда и 11-летней Жаннат. Подростки настолько погружены в виртуальный мир, что им, кажется, неинтересна реальная жизнь вокруг. Мать детей, которые доросли до подросткового возраста, может чувствовать себя ненужной, так как они не слышат или делают вид, что не слышат ее слов. Такой маме необходима мудрость, но подростковая вспыльчивость – временное явление.

Клип опубликован на видеохостингах Rutube и «VK Видео».

В припеве к новой песне «Мамино небо» группы «АЛМА» звучат следующие слова: «Хоть и не так часто говорю об этом, / Но я очень люблю тебя, мама! / Я так хочу уберечь твое небо / От всех ненастий, облаков и бурь».

«Хотим, чтобы через эту песню подростки поняли, как важно быть внимательными к своим мамам, родным, друзьям – к своим близким», – пояснила руководитель коллектива Зиля Файзуллина.

Проект реализуется филиалом АО «Татмедиа» – редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.