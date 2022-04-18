Общество «Динамо»: Идут разговоры о возрождении взрослых спартакиад в России

На фоне отстранения России от большинства международных соревнований обсуждается идея о возрождении спартакиад в стране по примеру того, как они проходили в СССР. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

«Все новое – это хорошо забытое старое. Спартакиады для школьников и юношей существуют и сейчас, а вот взрослые – нет. О возрождении говорят, но это будет решаться на самом высоком уровне, но идеи такие обсуждаются», – отметил собеседник.

Напомним, что сегодня исполняется 99 лет со дня основания ОГО ФСО «Динамо». В следующем году, к вековому юбилею, планируется проведение Всероссийских «Динамовских игр» в Казани, о чем сообщал «Татар-информ».

Кроме того, по словам Гайсина, лыжную базу на озере «Лебяжье» планируют расширить, однако пока сроки неясны, потому что этим вопросом занималась помощница Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, которая на данный момент находится на длительном лечении в Израиле.

«Мы построили маленькую лыжную базу. Эту нашу идею продвигала Наталия Фишман-Бекмамбетова, однако сейчас она уехала. Все документы и проект базы уже есть, но без нее пока непонятно, когда это все будет реализовано», – отметил собеседник.

Он пояснил, что сейчас на том месте функционирует модульная лыжная база, но ее ресурса недостаточно, чтобы вместить в себя всех лыжников ФСО «Динамо» в Казани.