Наталия Фишман-Бекмамбетова проходит лечение в Израиле

Архив «Татар-информ»

Помощник Президента Татарстана, член Общественной палаты РФ Наталия Фишман-Бекмамбетова находится в Израиле — в плановом отпуске по состоянию здоровья. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

«Наталия Львовна с 20 февраля находится в плановом отпуске по состоянию здоровья, который был заранее согласован еще в начале января. Она на лечении в Израиле», — рассказала Диляра Галеева.

На вопрос, когда Наталия Фишман-Бекмамбетова вернется в Татарстан, собеседница агентства отметила, что дата возвращения пока не известна.

Команда Наталии Фишман-Бекмамбетовой занимается благоустройством парков и скверов в республике. В 2020 году Президент РТ Рустам Минниханов наградил Фишман-Бекмамбетову медалью «За доблестный труд» за большой вклад в благоустройство общественных пространств Татарстана.