Салават Фатхутдинов не согласен с размером премии им. Ильгама Шакирова

Председатель жюри республиканской премии имени Ильгама Шакирова народный артист РТ Салават Фатхутдинов не согласен с маленьким призовым фондом премии. Свое мнение артист высказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Первым делом хочу выразить несогласие с размером премии. Такой, как Ильгам Шакиров, в ближайшее столетие не родится. Поэтому премия его имени должна быть как минимум равна Тукаевской премии. Если не получится сделать выше — пусть будет не ниже. У Тукая своя эпоха, а у Ильгама Шакирова — своя.

Лучше даже не озвучивать размер премии, а то стыдно. Слишком мелко для имени такого великого человека. За эту премию должна быть борьба, она должна быть максимально престижной», — пояснил свою позицию Салават Фатхутдинов.

Премия имени Ильгама Шакирова вручается второй раз. Предусмотрены три награды по 200 тысяч рублей для лучших вокалистов (мужчина и женщина), а также победителя в номинации «Народное пение». Премия учреждена в 2020 году постановлением Кабинета министров РТ и вручается один раз в два года в день рождения легендарного певца — 15 февраля. Заявки на вторую премию им. Ильгама Шакирова принимаются с 1 августа по 15 ноября 2022 года, о чем сообщал «Татар-информ».