Прием заявок на премию им.Ильгама Шакирова продлится до 15 ноября

Продолжается прием заявок на республиканскую премию имени Ильгама Шакирова, которая раз в два года торжественно вручается в день рождения легендарного певца — 15 февраля. Прием заявок на вторую премию Ильгама Шакирова стартовал 1 августа 2022 года и продлится до 15 ноября, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе» организаторы.

Призовой фонд премии составит 600 тысяч рублей. Три премии по 200 тысяч рублей будут вручены двум вокалистам — мужчине и женщине, а также победителю в номинации «Народное пение».

«Премия учреждена с целью сохранения татарской культуры и повышения исполнительского мастерства. Заявки принимаются на основе решения о выдвижении кандидата на премию и творческого портфолио. В номинации „Вокал“ оценивается высокий уровень исполнительского мастерства кандидата и наличие среднего или высшего профессионального образования. Премия появилась как престижная награда в татарском культурном мире. Надеемся, что конкурс будет развиваться и дальше», — отметил в ходе встречи с журналистами заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

По словам главы исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, заявки поступают не только из Татарстана и России, но и других стран.

«География премии обширная. Положение о конкурсе мы направляем в региональные организации конгресса. Есть участники из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из семидесяти регионов нашей страны», — рассказал Данис Шакиров.

В 2020 году обладателями первой премии им. Ильгама Шакирова стали заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Резеда Галимова и заслуженный артист Татарстана Филюс Кагиров. В номинации «Народное пение» был награжден самодеятельный исполнитель, сын родного брата Ильгама Шакирова — Флер Шакиров.

Председатель жюри премии — народный артист РТ, заслуженный артист РФ, советник министра культуры РТ Салават Фатхутдинов.

«Первую премию мы вручили Филюсу Кагирову, поскольку на сегодня никто не исполняет татарские песни на его уровне. Кто получит премию на этот раз — не знаю. Мы начали с высшей планки. Дальше будет труднее», — поделился Салават Фатхутдинов.