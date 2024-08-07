Шакиров: В Казани наблюдается острый дефицит водительских кадров

В Казани в настоящее время дефицит водителей – 678 человек, кондукторов – 621

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В Казани наблюдается острый дефицит водительских кадров, заявил на XXXI сессии Казанской городской Думы замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Эта проблема характерна для всех крупных городов Российской Федерации, где дефицит в среднем достигает 30-35%. В Казани в настоящее время дефицит водительских и кондукторских кадров составляет: водителей – 678 человек, кондукторов – 621», – рассказал Шакиров.

Среди ключевых причин он назвал сложные условия труда и неконкурентную заработную плату. Они привели к оттоку специалистов в другие смежные отрасли: такси, грузовые перевозки, доставку, где уровень зарплаты значительно выше, а предъявляемые требования к сотрудникам не такие высокие.

«В настоящее время для решения кадрового вопроса предприятиями-перевозчиками ведется постоянная работа по подбору кадров, предоставляется бесплатное переобучение на категорию D и места в общежитиях для иногородних. Ежегодно индексируется размер заработной платы», – прокомментировал Шакиров.

Напомним, для решения вопроса в Казани также предложили включить в перечень участников программы социальной ипотеки Татарстана водителей общественного транспорта.