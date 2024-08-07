Водителей общественного транспорта Казани могут включить в программу соципотеки

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В Казани предложили включить в перечень участников программы социальной ипотеки Татарстана водителей общественного транспорта. С такой инициативой на XXXI сессии Казанской городской Думы выступил замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров. Он отметил, что соответствующее обращение уже было направлено в адрес Раиса республики Рустама Минниханова.

«В советские годы профессия ценилась. Водитель общественного транспорта зарабатывал от 400 рублей при заработной плате инженера в 160 рублей. Водитель имел возможность участвовать в строительстве кооперативной квартиры», – отметил Шакиров.

Он также подчеркнул, что тяжелые условия труда и неконкурентная заработная плата привели к оттоку кадров в смежные отрасли. На данный момент, водители автобусов получают 110 тыс. рублей, трамваев – 78 тыс., троллейбусов — 84 тысячи. Цифры приведены с учетом переработок в масштабе 220 часов в месяц при норме в 160 часов.

Также для привлечения водительских кадров Шакиров предложил ввести поощрительные выплаты по примеру Челябинска, где водители автобусов и трамваев получают 500 тыс. рублей при условии отработки на транспортных предприятиях двух лет и при отсутствии ДТП.