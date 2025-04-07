Шакиров: Безопасность строительства на берегу Казанки требует тщательной проверки

Директор Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре (Госэкспертизы РТ) Рафар Шакиров в интервью «Татар-информу» прокомментировал строительство планируемого многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки.

«Вопросов много – как повлияет на экосистему данный объект, насколько он будет надежен, не осядет ли грунт под многоэтажным домом, безопасно ли такое строительство для нагрузки на водоснабжение, выдержат ли электрические линии данное напряжение – и многое другое», – подчеркнул Шакиров.

Руководитель Госэкспертизы РТ отметил, что для оценки безопасности проекта необходимо изучить заключения экспертных организаций, привлекаемых застройщиком. «Данный объект в Госэкспертизу РТ не заявлен», – уточнил Шакиров.

Эксперт подчеркнул важность тщательной проверки всех аспектов строительства еще на стадии проектирования, особенно когда речь идет о масштабных проектах в особых природных условиях, таких как береговая линия Казанки. По словам Шакирова, только комплексная экспертиза может гарантировать безопасность будущего строительства и его соответствие всем нормативным требованиям. Если проект уже находится на «низком старте», вероятно, экспертизу он уже прошел, предположил чиновник.

Строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки анонсировали осенью 2023 года. Инвестиции в проект, как тогда заявлялось, составят 28,7 млрд рублей к 2028 году. Известно, что он объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий.

Подробнее о том, не навредит ли будущий «Яр Парк» экосистеме Казанки и выдержит ли насыпная набережная небоскребы высотой до 225 метров, читайте в материале «Хотелось бы увидеть не просто комплекс зданий»: казанский Сити на низком старте.