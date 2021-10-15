Сакакура Кацуми: Удивлен, что в Татарстане такое тесное переплетение с японской культурой

Пионер проекционных шоу в мире Сакакура Кацуми на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился, что был поражен, обнаружив в Татарстане тесное переплетение с японской культурой. Сейчас он готовится представить в столице Татарстана шоу «Татара — наследие Евразии».

«Я очень удивлен, потому что не ожидал, что в Татарстане такое большое переплетений с японской культурой. Мы со своим шоу объездили уже более чем 40 стран. Мы почувствовали, что жители Татарстана чем-то похожи на нас, японцев», — отметил Сакакура Кацуми.

Спикер отметил, что ему было приятно общаться с хореографом шоу Марселем Нуриевым, потому что он продемонстрировал качества, которые особенно ценятся в Японии: уважительное отношение к собеседнику, желание слушать и общаться со взаимным уважением. «В других странах мы редко такое наблюдали», — поделился японец.

Сакакура Кацуми поделился своими наблюдениями: по его мнению, национальная борьба «корэш» в Татарстане похожа на японское сумо, также есть сходства и в национальных музыкальных инструментах.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 17 октября в Казани состоится премьера проекционного шоу «Татара — наследие Евразии» с участием исполнителей из Японии, среди них — Сакакура Кацуми. В рамках работы над шоу было создано два автономных спектакля — в японской и татарстанской версиях. Жителям Казани и Елабуги артисты представят японскую версию.