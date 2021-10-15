Уникальное проекционное шоу «Татара — наследие Евразии» представят жителям Казани

17 октября в Казани состоится премьера проекционного шоу «Татара — наследие Евразии» с участием исполнителей из Японии, среди них — Сакакура Кацуми, пионер подобных проектов в мире. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации шоу, рассказала директор АНО «Татарско-японский культурно-информационный центр „Сакура“», доцент КНИТУ Асия Садыкова.

Шоу посвящено японской печи татара, в которой в древности по особой металлургической технологии выплавлялась сталь для самурайских мечей. По предположениям, метод попал в Японию из Китая, а в Китай — с древней территории России, которая называлась Тартарией.

«Мы долго думали с Сакакура Кацуми, какой же предмет выбрать для совместного творчества, и тут Институт истории имени Марджани, который сотрудничает с древнейшей префектурой Японии Шиман, выяснили, что есть металлургические печи, которые носят название татара», — рассказала Асия Садыкова.

Сценарий написала Сюмбель Гафарова, визуальный контент и музыка также создавались в Казани. Из-за пандемии Covid-19 хореографическая часть ставилась независимо двумя коллективами — татарстанским и японским.

«Хореографы Мария и Марсель Нуриевы создавали хореографию в Казани, которую потом высылали японской группе. У японской стороны был совсем другой подход, который больше касался восточной философии. Татарстанская же версия больше относится к западному прямому подходу к содержанию», — отметила спикер.

Теперь коллективам предстоит объединить усилия и представить шоу жителям Татарстана. «Это важная веха в международных отношениях», — подчеркнула Асия Садыкова.

Спикер также отметила, что сейчас Япония работает над тем, чтобы включить печи татара в Список всемирного наследия.