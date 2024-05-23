Шайхутдинов предложил выпускникам Лицея Иннополис остаться в городе

Фото: аппарат вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова

Сегодня состоялась торжественная линейка для выпускников Лицея Иннополис, их поздравил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает аппарат вице-премьера.

В своей речи Роман Шайхутдинов назвал Иннополис уникальной площадкой для развития и реализации потенциала выпускников лицея. «Мы всегда рады видеть вас в этом городе — в качестве студентов Университета Иннополис или специалистов ведущих IT-компаний», — подчеркнул он.

В завершение выступления вице-премьер пожелал выпускникам блистательной карьеры, крепкого здоровья и исполнения заветных желаний.

Лицей Иннополис открылся в 2016 году. Сейчас здесь насчитывается 157 учеников, прошедших конкурсный отбор. Из 28 выпускников 11-х классов 19 выбрали для поступления Университет Иннополис. Среди педагогов есть заслуженные учителя РТ, почетные работники системы общего образования РФ, обладатели грантов приоритетного национального проекта «Образование».

Лицей относится к числу школ, лидирующих в Татарстане по качеству образования. Средние баллы ЕГЭ выпускников выше 80, более половины выпускников — высокобалльники. Только в 2023-2024 учебном году лицеисты стали обладателями 84 дипломов призеров и победителей республиканских олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников.

Помимо прочего, лицей является площадкой реализации программы учебного курса «Основы программирования на языке Python» компании Yandex (Академия Яндекс Лицей), а также республиканской площадкой чемпионата «Профессионалы» по таким компетенциям, как «Машинное обучение и большие данные» и «Нейросети».

Ежегодно Лицей Иннополис входит в топ-100 лучших школ России рейтинга агентства RAEX по конкурентоспособности выпускников. Так было и в прошлом, 2023 году.