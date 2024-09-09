Шайхутдинов предложил финтеху создавать новые точки прибыли за пределами России

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках деловой программы Международного форума Kazan Digital Week состоялась сессия, посвященная использованию новых технологий в финансовом секторе. В ней принял участие заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Модератором сессии выступил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. По его мнению, российский рынок успешно адаптировался к новым условиям (судя по контексту, речь шла о санкциях, введенных против РФ — прим. Т-и), в которых компании финансового сектора видят новые вызовы и возможности.

Крупнейшие игроки разрабатывают собственные решения и используют партнерства для развития суверенных технологий, заметил в связи с этим модератор.

Среди участников сессии были генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко, генеральный директор компании ICL Виктор Дьячков и генеральный директор холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Гости мероприятия обсудили тренды и перспективы финансового рынка, цифровые технологии (в том числе универсальный QR и биометрический эквайринг), которые кардинально меняют ранее привычный ландшафт, а также новые возможности и перспективы для развития и вопросы технологического суверенитета.

Роман Шайхутдинов высказал мнение, что обеспечение технологического суверенитета страны заключается в ее независимости и в то же время интегрированности в мировое пространство, проведении собственных исследований и разработке сквозных технологий на уровне математических открытий, выпуске аппаратной части и подготовке своих специалистов.

«Единственный способ продвигать собственные цифровые активы — это создавать новые точки прибыли за пределами России», — подчеркнул он.

Вице-премьер РТ также положительно оценил перспективы развития биометрических технологий (упомянув о недавнем запуске в Казани сервиса оплаты проезда в метро по взгляду), а также внедрения открытых API для финансового рынка, которые однозначно будут развиваться и усилят конкуренцию.