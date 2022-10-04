Шайхутдинов назвал возможности, которые дает Татарстану импортозамещение

Импортозамещение дает Татарстану и ряду других регионов России шанс войти в число главных технологических центров страны. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, выступая на форуме ICL Partner Connect в Москве, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Уход с рынка западных компаний сформировал большой запрос на отечественные инновационные решения. Для регионов, обладающих развитой инновационной инфраструктурой, и Татарстан в их числе, — это шанс стать одним из главных технологических центров России», — подчеркнул в своем выступлении Шайхутдинов.

Вице-премьер отдельно остановился на импортозамещающих решениях, уже разрабатываемых в Иннополисе. Он упомянул операционные системы, офисные пакеты, системы визуализации данных, беспилотные легковые и грузовые автомобили.

Всего таких идей насчитывается более 50, среди них — программные продукты «Мой Офис» от компании «Новые облачные технологии», ОС «Аврора» от компании «Открытая мобильная платформа», платформа для аудио- и видеоконференцсвязи IVA MCU от компании «ИВКС», операционные системы Astra Linux.

При этом, по словам чиновника, Иннополис уже сейчас является новой локальной точкой роста в страновом масштабе и одним из центров притяжения человеческого капитала, новых технологий, экспертизы и инвестиций.

Новый виток своего развития IT-город видит в создании высокотехнологичных производств. Это в том числе строящиеся на территории ОЭЗ крупнейший в Поволжье дата-центр Росэнергоатома на 2000 стоек, технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк» и индустриальный парк общей площадью более 20 тыс. кв. метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дан старт строительству в Казани на площадке ОЭЗ «Иннополис» завода по производству материнских плат.