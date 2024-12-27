В рамках акции «Елка желаний» заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов исполнил мечты детей из многодетной казанской семьи Лубчук. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РТ.

Трехлетний Кирилл любит познавать всё новое и уже в этом возрасте интересуется спортом, он попросил в подарок снегокат. Кристина, которой 11 лет, занимается творчеством и учится в художественной школе, она мечтала об умной колонке. А 13-летняя Карина увлекается цирковым искусством и выступает на фестивалях, она хотела получить коньки.

«Надеюсь, что данная акция будет продолжать свою работу и дарить детям веру в чудеса из года в год, расширяя географию и количество участников», — заметил Роман Шайхутдинов после передачи подарков.

При этом вице-премьер РТ должен исполнить мечту еще одного ребенка — 13-летнего Максима из Лисичанска. Вместе с семьей подросток приедет в Иннополис.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. В этом году акция проходит с 15 ноября по 28 февраля.