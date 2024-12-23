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«Почувствовать себя волшебником»: Шайхутдинов исполнит мечты детей из нуждающихся семей
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов поможет воплотить в жизнь заветные мечты четырех детей из нуждающихся семей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Правительства.
В рамках акции «Елка желаний» он подарит новогоднее чудо 3-летнему Кириллу, 11-летней Кристине и 13-летней Карине, которые живут в Казани. Кроме того, вице-премьер РТ исполнит мечту 13-летнего Максима из Лисичанска. Вместе с семьей подросток приедет в Иннополис.
«„Елка желаний“ — это прекрасная возможность почувствовать себя волшебником, исполнившим детскую мечту, — заявил Шайхутдинов. — Важно, что на „Елке желаний“ подарки выбираются не просто „для галочки“, а с учетом возраста, интересов и желаний ребенка, заявленных в письме».
Напомним, что сегодня перед заседанием Государственного Совета РТ в акции приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель парламента республики Фарид Мухаметшин.
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