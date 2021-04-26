news_header_top_970_100
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 апреля 2021  17:18
Рузиля Мухаметова

Шайхразиев вручил республиканскую премию им. Тукая деятелям искусства

news_top_970_100

В Казани объявлены лауреаты республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Их имена на ежегодном Празднике поэзии объявил вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.

Главные республиканские премии в области литературы и искусства в этом году вручены артистке ТГАТ им. Г. Камала Фидание Нуруллиной, писателю Факилу Сафину и художнику-графику Григорию Эйдинову.
Во время церемонии все они поблагодарили за оказанную честь и поздравили горожан с Днем родного языка. 

«То, что я выступаю на русском, свидетельствует, что Тукай — великая личность для всех народов», — сказал Григорий Эйдинов.

В эти минуты у здания Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля проходит традиционный Праздник поэзии, приуроченный ко дню рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
Онлайн-трансляцию с праздника ведет ИА «Татар-информ».

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное