Шайхразиев вручил республиканскую премию им. Тукая деятелям искусства

В Казани объявлены лауреаты республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Их имена на ежегодном Празднике поэзии объявил вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.

Главные республиканские премии в области литературы и искусства в этом году вручены артистке ТГАТ им. Г. Камала Фидание Нуруллиной, писателю Факилу Сафину и художнику-графику Григорию Эйдинову.

Во время церемонии все они поблагодарили за оказанную честь и поздравили горожан с Днем родного языка.

«То, что я выступаю на русском, свидетельствует, что Тукай — великая личность для всех народов», — сказал Григорий Эйдинов.

В эти минуты у здания Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля проходит традиционный Праздник поэзии, приуроченный ко дню рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Онлайн-трансляцию с праздника ведет ИА «Татар-информ».