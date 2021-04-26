Стали известны лауреаты республиканской премии имени Тукая

Определены лауреаты республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Премии были присуждены актрисе Фидание Нуруллиной, писателю Факилю Сафину и художнику Григорию Эйдинову. Подписанный Президентом РТ Рустамом Миннихановым указ опубликован на официальном сайте Президента Татарстана.

Фидания Нуруллина стала лауреатом премии за создание ярких сценических образов Гэрпины («Зятья Гэргэри» Миннулина), Айсылу («Миркай и Айсылу» Исанбета), Марфуги («Голубая шаль» Тинчурина), Мастуры («Жених с портфелем» Исанбета), Чачак («Кул Гали» Фаттаха), Сажиды («Казанское полотенце» Тинчурина), Юлдуз («Перед свадьбой» Вахита), Дильфузы («Прости меня, мама» Батуллы), Муршиды («И снилось мне» Хакима) и Люции («Баскетболист» Гилязова).

Факиль Сафин был отмечен за свой роман-трилогию «Саташып аткан тан» и повесть «Гөлҗиһан», а Григорий Эйдинов — за создание графических серий «Нефть и время», «Казанский альбом», «Мир татарской сказки», «Тайны казанские» и художественное оформление книги «Татарский мир».

На главную республиканскую премию в этом году были выдвинуты девять кандидатов. Среди них писатели Лябиб Лерон, Марат Амирханов, драматург и сценарист Мансур Гилязов, а также художники Мадиар Хазиев, Фирдавес Ханов и Рушан Шамсутдинов.