Шайхразиев отметил сходство татарского Сабантуя и якутского Ысыаха

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

Татарский национальный праздник Сабантуй и якутский национальный праздник Ысыах имеют ряд общих черт. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Якутск вице-премьер РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, передает ЯСИА.

Василь Шайхразиев пояснил, что Сабантуй переводится с татарского языка как сочетание слов «плуг» и «свадьба». Праздник, объединивший культурные, спортивные и национальные традиции народа, отмечают после весенних полевых работ.

«Получилось так, что татары очень компактно проживают по всей России. Каждый на своей территории проводит Сабантуй. Но для того чтобы их объединить, показать, научить и поддержать, появилась программа проведения Федерального Сабантуя. Нам очень приятно, что из года в год Сабантуй набирает свои обороты», — подчеркнул он.

В 2025 году Федеральный Сабантуй пройдет в Якутии, мероприятие организуют в рамках сотрудничества между сибирской республикой и Татарстаном. В 2022 году власти регионов подписали ряд соглашений. В том же году летом в Якутии прошли Дни Татарстана, параллельно тогда праздновали Ысыах.

«Мы были интегрированы в процесс праздника якутского народа <…>. Сабантуй и Ысыах очень похожи друг на друга, хотя по исходным данным есть существенные отличия. Когда наши руководители Айсен Сергеевич [Николаев] и Рустам Нургалиевич [Минниханов] встретились, то начали обсуждать два наших праздника. Было предложено, что в 2025 году в Якутии необходимо провести Федеральный Сабантуй», — рассказал вице-премьер РТ.

В этом году Федеральный Сабантуй принимала Кемеровская область, в следующем, 2024-м он пройдет в Марий Эл. После Якутии, в 2026-м, эстафета проведения праздника перейдет Омской области.