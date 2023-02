Саймон Херш обвинил американские СМИ в искажении ситуации на Украине

Ведущие американские СМИ, в том числе The New York Times и The Washington Post, искажают события в рамках украинского конфликта. Их освещение ситуации не соответствует действительности, заявил в подкасте War Nerd публицист Саймон Херш, ранее опубликовавший расследование диверсии на «Северных потоках».

«Я слышу о том, что происходит, от моих друзей и контактов. Это отличается от того, о чем я читаю в прессе», - приводит его слова ТАСС.

Журналист не стал уточнять, что подразумевает под этим, однако согласился, что конфликт развивается не столь хорошо для Киева, как это хотят показать американские СМИ.

Он напомнил, что у России имеется свыше 350 тыс. военных, которые пока не задействованы в СВО.

Напомним, ранее Херш опубликовал журналистское расследование, в котором рассказал о причастности ВВС США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток -2».