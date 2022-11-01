Шаймиева наградили Благодарственным письмом от Сергея Нарышкина и медалью Христиана Френа

Фото: пресс-служба Президента РТ

Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором Фонда «История Отечества» Константином Могилевским, а также с вице-президентом РАН, директором Института археологии РАН Николаем Макаровым и академиком Национальной академии наук Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Гости прибыли в Казань для участия в международной конференции «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов», которая проходит сегодня в здании Национальной библиотеки РТ. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».

Фото: пресс-служба Президента РТ

Кроме того, в мероприятии приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, ректор КФУ Ленар Сафин и другие. В начале встречи Сафин вручил Минтимеру Шаймиеву награду КФУ – Золотую медаль имени Христиана Френа. Участники встречи обсудили вопросы по развитию исторического образования в средней и высшей школе, отечественной исторической науки.

В завершение Константин Могилевский вручил Шаймиеву Благодарственное письмо председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина за внимательное и бережное отношение к историко-культурному наследию Татарстана и России.

Минтимер Шаймиев наградил гостей Благодарственными письмами республиканского фонда «Возрождение», сообщает пресс-служба Президента РТ.